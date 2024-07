Kasama si Bobby Ray sa pictorial: Zeinab nagtanggal ng bra

Kaloka ang bagong pictorial nina Zeinab Harake at ng basketbolistang si Bobby Ray Parks, Jr., ha! Eh kasi naman nilantad talaga nila ang kanilang kaseksihan, kakisigan.

Makikita nga sa Instagram ang limang photos nila na sa simula ay nakaupo, at medyo takip pa ang katawan ni Ray, habang tiyan lang muna ang masisilip kay Zeinab.

Sa pangalawang photo ay medyo lumabas na ang dibdib ni Ray, at tila ibaba ni Zeinab ang kanyang pantalon.

Sa ikatlong photo ay pareho silang nakatayo. Si Ray naka-topless, at kitang-kita ang black undergarment na suot niya, at si Zeinab, naka-bra top at pinasilip din ang suot na underwear.

Sa ikaapat na photo, pinasilip na talaga ni Zeinab ang panty na suot niya, at si Ray ay kitang-kita na rin ang abs niya, ha!

At sa huling photo, pareho na nga silang topless. Meaning, tinanggal na ni Zeinab ang bra top na suot niya, at umalagwa na talaga ang boobey niya.

Pero siyempre, hindi naman niya nilantad sa social media, dahil humarap siya kay Ray, at tanging likod lang niya ang pinakita niya.

At lalo ngang uminit ang pakiramdam ng mga netizen, dahil naisip nga agad nila na ang katawan, o dahil matangkad si Ray, ang abs nito ang pinantakitp sa boobey ni Zeinab.

Bongga, di ba?

Kaya heto nga ang sabi ng mga kaibigan nila sa showbiz:

“Tinapos na!” – Ivana Alawi

“Ayyy! ‘Yan ang Kardashian ko!” – Alex Gonzaga

“Woooowwww!” – Katarina Rodriguez

“Danggggg!” – Donnalyn Bartolome

“Sheeessssshhhh!” – Jelai Andres.

Anyway, hotness overload naman talaga, at pasabog talaga ang pictorial na `yon ng magdyowa, ha! At wait na lang natin kung sino-sino pang magdyowa ang hahamon kina Zeinab, Ray.

Super bongga, ‘di ba?