INULAN ng libo-libong hahaha reaction mula sa madlang pipol ang larawan na ito ng isang crew online!

Pinost ito ng Facebook Page ‘Virgo’ sa kanilang sa account. Say nila sa caption, “Nasunod lang sa rules eh.”

Makikita sa uploaded picture ang isang kelot na nakasuot ng hairnet kahit wala naman siyang buhok!

In short, kalbo si kuya!

Hindi naman nabanggit kung saang stall o kainan siya nagta-trabaho bilang crew staff.

Bentang-benta naman ito para sa mga netizen.

Banat ng user na si Makoy Eric Pacatang, “Jusko po .. wag naman sana umabot sa ganito.”

“At least follow the rules pa rin. It’s a good example… it’s not funny at all,” komento ni Jennibel Bermillo.

Pagpapaliwanag naman ni Melvin Nuyda, “Puwede naman mag-hairnet kung may balakubak sa anit, maaaring pumunta sa pagkain. Not because kalbo hindi na puwede mag hairnet? In food manufacturing or preparation required ang hairnet.

FYI” “Hygiene net! para walang customer’s complaint,” dagdag pa ni Paul Tomines. Ikaw, anong magiging reaksyon mo kung makakakita ka rin ng ganito? (Moises Caleon)