Joey Antonio babantayan sa Oaminal Open Chess

MARKADO si Grandmaster Rogelio “Joey” Antonio, Jr. sa sasalihang 2nd Gov. Henry S. Oaminal Open Chess Tournament na tutulak sa Hulyo 9 hanggang 10 sa AYA Hotel and Residences sa Clarin, Misamis Occidental.

Magsisilbing paghahanda ni Antonio ang nasabing event dahil nakatakda rin itong sumabak bilang pambato ng bansa sa nalalapit na FIDE World Senior Chess Championships 2024 na gaganapin sa Porto Santo Island, Portugal sa Nobyembre.

“I am looking forward to playing in the 2nd Gov. Henry S. Oaminal Open Chess Tournament and hopefully, get good results,” sabi ni 62-year-old Antonio.

Noong 2017 World Senior Chess Championship sa Acqui Terme, Italy, pumangalawa siya kay eventual champion Grandmaster Julio Granda ng Peru sa kategoryang 50+.

Ang ibang kasali ay sina GM Darwin Laylo, defending champion IM Joel Pimentel, IM Daniel Quizon, IM Michael Concio, Jr., IM Rolando Nolte, IM Ronald Bancod, IM Angelo Abundo Young, IM Chito Garma, IM Eric Labog, Jr., IM Ronald Dableo, FM Rosendo Bandal, FM Alekhine Nouri, FM Victor Lluch, FM Vince Alaan, NM Rommel Guanzon, NM John Cyrus Borce, NM Joey Florendo, AGM Rey Reyes, AGM Julius Ablin at Labor Arbiter Judge Jason Bandal.

Nasa 300 kalahok ang inaasahang sasabak sa torneo na binasbasan ng National Chess Federation of the Philippines (NCFP).

Hindi bababa sa P355,000 na cash prizes ang ibibigay sa mga mananalo sa FIDE rapid rated competition, kung saan ang open champion ay tatanggap ng P50,000 top purse.

Makakakuha din ng consolation prize ang Top 20 players.

May cash prizes din ang nakataya para sa mga mananalo sa Top High School (Under-17), Top Elementary (U-13) at Top Misamis Occidental.

Bibigyan naman ng special category prizes ang Top Senior (60 above), Top Junior (20 below), Top Lady (U17), Top Lady (U13) at Top Lady (Open). (Elech Dawa)