Jema Galanza balik sa dating posisyon

Laro ngayong Biyernes:

(Ninoy Aquino Stadium)

6:30pm – Alas vs Vietnam

BALIK bilang outside spiker si Jessice Margaret “Jema” Galanza para sa Alas Pilipinas sa FIVB Challenger Cup simula ngayong Biyernes sa Ninoy Aquino Stadium.

Matapos unang ilista bilang libero, ibinalik si Galanza sa kanyang natural na posisyon bilang outside spiker dalawang araw bago ang kanilang knockout game laban sa AVC Challenge Cup champion na Vietnam.

Sinabi ni Alas Pilipinas coach Jorge Souza De Brito na hindi na kailangang maglaro si Galanza bilang libero kasunod ng minor foot injury sa kanilang paghahanda.

“She is [doing] better and she’s okay. She will be a regular player,” sabi ni De Brito.

Madodoble naman ang trabaho ni Dawn Macandili-Catindig na natirang nag-iisang orihinal na libero ng Alas matapos na hindi nagsanay sina Jennifer Nierva at Ejiya Laure ng Chery Tiggo kasama ang mga nationals.

Makakapalitan ni Macandili-Catindig base sa isinumiteng bagong komposiyon ni De Brito ang matangkad na middle blocker na si Cherry Nunag.

Samantala, humingi ng pahintulot si Alyssa Solomon na laktawan ang torneo dahil kailangan niya ng mas mahabang panahon para makabangon matapos manguna sa title redemption tour ng National University sa UAAP Season 86 noong Mayo. Malamang na makakasama siya sa Alas para sa SEA V.League sa Agosto.

Sasagupain ng Alas ang Vietnam ngayong Biyernes sa ganap na alas-6:30 ng gabi, kung saan umaasang makapasok sa knockout semifinals sa Sabado.

Isa lamang sa walong kalahok na bansa ang makakapasok sa pinag-aagawang silya para samahan ang Argentina, Belgium, Czech Republic, Kenya, Puerto Rico at Sweden na kuwalipikado para sa Volleyball Nations Liga sa susunod na taon.

Sasandigan muli ni De Brito sa pagharap sa mahigpit na karibal sa Southeast Asia ang Challenge Cup Best Setter na si Jia De Guzman at Best Opposite Spiker Angel Canino na namuno sa bronze medal team na binubuo rin ng bagong dating na sina Bella Belen, Thea Gagate, Fifi Sharma, Sisi Rondina, Vanie Gandler, Faith Nisperos. Arah Panique, Julia Coronel, Dell Palomata, at Cherry Nunag. (Lito Oredo)