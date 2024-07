Hopeful Stakes Race malakasan

PAPARADA sa pista ang mga kabayong sina Malibu Princess at Boss Lady sa magaganap na 2024 Philracom “Hopeful Stakes Race” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa Hulyo 21 (Linggo).

May distansiyang 2,000 metro, anim na kabayo pa ang lalahok sa event na may P1M guaranteed prize na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta.

Maliban kina Malibu Princess at Boss Lady, ang ibang makikipagtagisan ng bilis ay sina Beltuna, Boss Uno, Gameir Winner, King James, Summer Rule at Wolfthreefivenine.

Kukubrahin ng may-ari ng mananalong kabalo ang P600,000, mapupunta sa pangalawa ang P200,000 habang P100,000, P50,000, P30,000 at P20,000 ang third hanggang sixth placer, ayon sa pagkakahilera.

Magbubulsa rin ang breeder ng mananalong kabayo ng P50,000 samantalang P30,000 at P20,000 ang second at third.

Gagabayan ni jockey Pabs Cabalejo si Malibu Princess habang si MM Gonzales ang nakatoka kay Boss Lady.

Posibleng magbigay ng magandang laban kina Malibu Princess at Boss Lady sina Beltuna at Gameir Winner na sasakyan ni reigning Philippine Sporstwriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee John Alvin Guce. (Elech Dawa)