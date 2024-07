Higit 100 barangay sa MagSur lubog sa baha

ABOT sa 125 na barangay mula sa 13 bayan sa Maguindanao del Sur ang lubog sa baha bunsod ng patuloy na pag-ulan dito simula noong nakaraang linggo.

Sakop ang mga apektadong barangay sa mga bayan ng Datu Montawal, Ampatuan, Datu Piang, Shariff Saydona Mustapha, Shariff Aguak, Datu Unsay, Datu Saudi Ampatuan, Pagalu­ngan, Pandag, Talayan, Datu Abdullah Sangki at Datu Hoffer.

Sa ulat, pinaka-apektado ang ba­yan ng Datu Piang dahil lubog sa baha ang lahat ng 16 na barangay dito.

Ayon kay Maguindanao del Sur Provincial Agriculturist Jed Ulangkaya, nasira rin ng malawakang pagbaha ang ekta-ektaryang mga taniman sa lalawigan.

Sa ngayon ay nagpapatuloy aniya ang assessment ng Office of the Provincial Agriculture (OPAG) at Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform (MAFAR) ng rehiyon para matukoy ang kabuuang danyos sa sektor ng agrikultura.

Dagdag niya, karamihan sa mga pananim na palay sa mga low-lying area ay mababa na ang recovery rate partikular ang mga malapit na sanang anihin.

Nagsimulang bumuhos ang ma­lakas na ulan sa rehiyon dahil sa epekto ng bumalik na hanging habagat at namuong sama ng panahon sa rehiyon.