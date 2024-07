Sino raw itong heneral ang namudmod umano ng mga tsiks sa ilang matataas na opisyal sa Malacañang?

Ayon sa nakalap ni Mang Teban, bata pa ang heneral pero inaambis¬yon na makuha umano ang puwesto na may kinalaman sa seguridad ng bansa.

Upang masungkit ang ambisyon, madalas daw itong magpasiklab sa mga nakadikit sa Palasyo at gagawin nito ang lahat upang makuha ang nasabing posisyon.

Isang gabi, nagyaya raw ng dinner si general sa ilang opisyales ng Palasyo sa loob ng isang sikat na hotel sa Maynila. “unli” raw ang banga na pinaghuhugutan ni general, napapaghalata tuloy na may mga dayuhan na pumopondo sa palapad papel nito.

Akalain mo ba naman kasing pinakain na niya sa mamahaling restaurant ang mga inimbitang taga-Palasyo, niyaya pa niya ito sa VIP private lounge sa loob ng hotel para naman magwalwal.

Hindi pa roon nagtapos ang pagpapasiklab ni general dahil mala-J&T Express delivery na bumulaga at ipinarada ang mga magagandang tsiks sa harap ng mga imbitadong Palace executive.

Magaganda raw ang mga babaeng dinala ni general sa hotel parang mga escort girl pero halatang sanay mag-change oil sa kalalakihan. Makalipas ang ilang oras, umuwi raw ang mga Palace executive na hindi lang nabusog at nalasing, nawala rin ang sakit ng kanilang puson.

Ang classic nito, kahit napasaya ni gene¬ral ng isang gabi ang mga amuyong ng Palasyo, nabigo pa rin daw itong masungkit ang inaasam niyang puwesto.

Pintahan n’yo na. Ang general ay halos isuka ng mga kabaro niya dahil sa pagiging maepal. May letrang “A” sa kanyang buong pangalan, as in “Amboy”.