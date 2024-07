Famous Thai actor inurot na makipag-BL serye kay Xian

Ang bongga at sikat na sikat pala sa Thailand si Max Nattapol na kasama sa horror movie ng Viva Films, ang ‘Kuman Thong’ na showing na ngayon sa mga sinehan.

Si Xian Lim ang direktor ni Max sa ‘Kuman Thong’ na pinagbibidahan din ni Cindy Miranda.

At si Max, may mga sikat na BL (boys’ love) project sa Thailand, kaya naman sa pa-presscon sa kanya ng Viva ay inurot ang Thai actor na gumawa ng ganung proyekto with Xian.

Pero sagot ni Max, mas gusto niya na gumawa ng ganung proyekto na iba ang kapareha at hindi si Xian.

Pero ang gusto nga raw ng Thai actor, si Xian ang ang magdidirek ng BL project na iyon, ha!

Mukhang masaydo ngang nagalingan si Max sa pagdidirek ni Xian sa ‘Kuman Thong’ kaya pati ang future BL project niya ay gusto niyang ang ex-boyfriend ni Kim Chiu ang maging director.

So bongga! (Jun Lalin)