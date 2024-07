Eric Cray tanaw na dulo ng karera

ITALA ang ikapitong sunod na gintong medalya ang inaasam ni hurdler Eric Shawn Cray na inihayag na ang kanyang napipintong pagreretiro sa pinagtutuunan nitong pinal na pagtakbo sa 2025 Thailand Southeast Asian Games.

Inihayag mismo ng Texas, USA-based na si Cray sa kanyang social media account ang nalalapit na pagreretiro matapos na mabigo sa asam na pagbababalik sa kada apat na taong Paris Olympics.

“What can I say. I tried my best to qualify for the Olympics. It just wasn’t meant for me. I’m happy to have made one done Olympics in my career. Time for the End Game 2025,” sabi nito sa account na e__cray.

“Thank you @stylingwithmamacray fo9r coaching me and always supporting me in my journey. You been there since day one and never let me down. I couldn’t imagine living life without you. Thank you @officialpatafa for supporting me.” (Lito Oredo)