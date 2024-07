Donny naki-bonding sa mga star ng Marvel

Ang bongga ni Donny Pangilinan dahil nakasama niya sina Ryan Reynolds at Hugh Jackman na mga bida ng upcoming Marvel movie na ‘Deadpool & Wolverine’.

Shinare ni Donny ang photo niya kasama ang dalawang Hollywood actors at ang content creator na si Cong TV.

Pero kahit hindi raw siya nagtagumpay na maging Wolverine ay all-smiles naman siya sa photo nila at sey niya sa caption, “My Wolverine hair failed but iz all good.”

Kahit nga hindi na-achieve ng aktor ang pagiging Wolverine ay pinusuan pa rin nila ang look ng aktor.

“Okey lang kahit anong buhok mo Donny, gwapo ka pa rin.”

May iba namang nagreklamo dahil bakit hindi raw sinama ni Donny ang kanyang ka-love team na si Belle Mariano.

May ilan naman nagsabi na bagay kay Donny ang gumanap na superhero.

‘Yun na! (Byx Almacen)