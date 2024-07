Daniel inaasahang magpapakita na ng abs

Trending sa X mula Miyerkoles ng gabi hanggang Huwebes si Daniel Padilla dahil sa pagdyi-gym niya.

Marami tuloy solid fans ni Daniel ang masayang natulog at nagising dahil sa kakaibang ayuda na ibinigay ng aktor sa kanila.

Si Deej kasi ang aktor na hindi mo makikita sa gym. Mas gusto pa raw nito ang maglaro ng basketball at badminton kesa tumambay sa gym.

Kaya shookt ang netizens, lalong-lalo na ang DJP fans, nang bumalandra sa online world ang video kung saan makikitang nagdyi-gym ang aktor kasama ang kaibigang si Zanjoe Marudo.

Bukod sa pagdyi-gym, naibalita na rin natin dito sa Abante na nagsimula nang mag-training si DJ para sa gagawin niyang projects. Dalawa agad ang nakaabang na sisimulan niya, una ang action-drama serye niya with Richard Gutierrez at ang matagal na ring inaabangang pelikula na ‘Nang Mapagod Si Kamatayan’ kung saan makakasama niya si Zanjoe.

Samantala, na-excite ng bonggang-bongga ang fans ni Daniel matapos mapanood ang gym video nito. Sana raw ay magpa-sexy na ito para may pasabog ang solo era ng aktor.

Marami ang naniniwala na mas marami pa raw puwedeng ipakita ang aktor sa publiko tulad nga ng paggawa ng more mature roles at kasama na roon ang pagpapa-sexy. Bongga!

Heto ang ilan sa mga nakakatuwang komento ng netizens tungkol sa pagdyi-gym ni Daniel.

“’Pag nagka-abs pa si Daniel, ewan ko na lang talaga. Marami na naman ang mai-insecure!”

“Patutunayan daw ni Deej na may ‘ABS’ pa.”

“Handa na talaga siya sa kanyang solo era. Humanda kayo sa bagong katawan ni DJ.”

“Mukhang may maglalaway ng todo. Pogi na. Yummylicious pa ang body. San ka pa? Si Daniel lang ang sakalam!”

Sana nga ay tuloy-tuloy na ang pagpapaganda ng katawan ni Daniel. Maganda na naman kasi built niya, tama lang sa height niyang 6 feet, siguro need lang niya talaga ang magdagdag ng muscles at magkaroon ng abs.

Komento nga ng mga netizen na tumututok sa career ni Daniel, mas dadami pa raw ang mga faney ng aktor once na magpa-sexy na ang panganay na anak ni Karla Estrada. For sure na mae-extend daw ang kanyang target market. Baka nga mas dumami pa ang product endorsements niya dahil sa pagkakaroon ng fit at magandang pangangatawan.

Naalala ko tuloy na marami rin noon na pinalampas na magagandang projects ang Kapamilya heartthrob dahil hindi niya talaga bet ang maglantad ng katawan sa publiko. Isa na nga rito ay ang pagiging cover boy para sa special edition ng isang sikat na international glossy magazine. Marespetong tinanggihan ito ng aktor kahit na willing naman mag-compromise ang editorial team ng magazine sa gusto ni Deej. Hindi nila napilit ang aktor na magpakita ng skin.

Oh well, hindi natin masisisi ang fans ni DJP. Maging sila ay nasabik rin sa pagpapa-sexy ng idolo. Mukhang kaabang-abang nga ang mga susunod pang gagawin ni Daniel. Palaban na talaga ang ex-boyfriend ni Kathryn Bernardo.

Kabugin kaya ni Deej ang abs ni Kath? Handa rin bang gawin ng aktor ang ginawang pagpapakita ng curvaceous body ng dating kasintahan sa publiko?

‘Yun na!