Claudine binansagang ‘Queen of Gratefulness’

Nag-react si Claudine Barretto sa bagong bansag sa kanya na ‘Queen of Gratefulness’.

Viral nga kasi ngayon ang mga iba’t ibang video kung saan ay ginagaya ng mga netizen, lalo na ang mga Gen Z, ang paraan ng pagsasabi niya ng “Thank you so much” kung saan humihinto siya ng ilang segundo o sandali bago niya ipagpatuloy ang kanyang pagpapasalamat.

Sa interview sa kanya ni MJ Felipe ng ABS-CBN Integrated News ay nagulat at hindi niya raw inaasahan na magba-viral ang kanyang mga video.

Hindi naman siya nainis sa title na binigay sa kanya, instead ay thankful siya at pinangatawanan talaga ang kanyang pagiging ‘Queen of Gratefulness’.

In all fairness, wala namang masama sa pagiging grateful at dahil nga riyan ay nauso ang pagbabahagi sa social media ng pagiging grateful sa mga bagay na natatanggap natin.

Samantala, isa raw sa mga pelikula na dapat abangan sa kanya ay ang isang reunion project na inaabangan daw ng marami.

Bonggels!