Buhay ng kostumer, sinalba ng McDo manager

Presence of mind at mabilisang aksyon ang naging susi ng isang store manager ng McDonald’s Philippines para mailigtas ang buhay ng isa nilang lalaking customer na bumagsak at kalaunan ay nalaman na inatake sa puso.

Ginamit ni Bryan Bondoc, na nakatalaga sa McDonald’s NLEX Drive at Dine sa Valenzuela City, ang kanyang kaalaman at kasanayan sa first aid para masagip ang isa nilang customer noong Abril 12.

Agad siyang nagsagawa ng cardiopulmonary resuscitation (CPR) sa customer, sa tulong na rin ng crew member na si Jerico Cardiente na sinanay din sa life-saving skill.

Pinuri ng rescue team si Bondoc at ang kanyang kasamahan sa paglalapat ng CPR protocols. Kung hindi anila sa tangkang pagsagip sa pasyente ay posibleng hindi na ito nakarating sa ospital nang buhay.

Bunsod na rin ng kanyang `kabayanihan’ ay kinilala ng kompanya si Bondoc at nakatanggap ng mga papuri sa pagligtas sa kanilang kostumer.

“Nakaka-motivate po makatulong pa sa iba (It motivates me to continue to help others),” paglalahad naman ni Bondoc.

Dahil sa kanyang tinuran, ang kuwento ni Bondoc ay isang paalala ng epekto na maaaring gawin ng isang tao sa kanyang kapwa kapag sila ay batbat ng mga tamang kasanayan, mindset at values, ayon kay Ruben Marasigan, vice president ng Human Capital Group ng McDonald’s Philippines.

“His actions exemplified McDonald’s values of being customer-driven, with malasakit (empathy) and teamwork. Best of all, it showcased the company’s focus on being customer-driven in that they prioritize our customers’ well-being, especially in circumstances like that,” saad ni Marasigan.

Mahigit 10 taon na si Bondoc sa McDonald’s Philippines, nagsimula siya bilang working student noong 2009 sa isang sangay ng Makati City. Kalaunan ay naging pioneer member sa sangay ng Malabon.

Dahil sa kanyang naging karanasan at memorableng araw nitong Abril, ay mas napahalagahan niya ang pagiging isang empleyado ng nasabing kompanya dahil na rin sa hatid nitong employees’ training and development. (PNA)