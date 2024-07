Biyenan ni Sarah flinex family bonding sa Italy

Pinusuan ng netizens ang viral family bonding photos at videos ng mga Guidicelli na kasalukuyang nagbabakasyon ngayon sa Venice, Italy.

Flinex kasi ng biyenan ni Sarah Geronimo na si Glenna Guidicelli sa kanyang Instagram account ang kanilang Venetian gondola ride adventure.

Kitang-kita sa nasabing IG reel kung gaano kamahal ng family ni Matteo Guidicelli si Sarah.

Very vocal naman ang mother-in-law ng Popstar Royalty kung gaano niya ka-love at kung gaano siya ka-proud sa manugang. Super excited na nga raw siyang makita at maalagaan ang kanyang mga apo courtesy of Matteo and Sarah.

Samantala, halos iisa nga ang komento ng netizens sa X at Threads — anak na lang daw ang kulang sa mag-asawa para makumpleto na ang super happy family bonding nila.

Kilala sa showbiz ang singer-actress bilang isang napakabuting anak kaya siguradong mabuting daughter-in-law si Sarah sa kanyang biyenan. Hindi nga raw mahirap mahalin si Sarah at obvious na obvious naman kung gaano siya ka-close sa in-laws niya.

Napa-‘sana all’ na nga lang ang netizens at AshMatt followers sa closeness ni Sarah sa pamilya Guidicelli.

(Ogie Rodriguez)