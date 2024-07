TITIKIM ka kaya ang flavor ng ice cream na ito ay mula sa de lata?

‘Yan ang video na ibinahagi kamakailan ng Singapore foodie na si Calvin Lee (@foodmakescallhappy) sa kanyang Instagram account.

Say niya sa caption, “Sundays are for ice cream sardines.”

Mapapanood dito ang paghahalo niya ng sardinas sa kanyang plain ice cream.

Sa dulong bahagi ng video, makikita pa ang pag-taste test dito ni Calvin.

Paglalarawan niya sa lasa nito, “Tasted like a cold dip. Sweet, salty, no fishy taste. ‘Will go well with chips.

Dahil dito, humakot ito ng daan-daan libong view at dagsang comment mula sa mga netizen.

Gaya ni here_mekl, biro niya, “Calvin are you pregnant?”

Sabi naman ni Akeyleia, “Don’t piss me off.”

“Out of thousands languages in the world, there is not a single word that can describe how diabolical your action is,” hirit pa ng user na si Quadqalbiadnan.

Ang mga ganitong contents ay hindi bago para kay Calvin sapagkat karaniwan talaga sa kanyang mga trip gawin sa pagkain ay paghalu-haluin ito na tinatawag ng karamihan na ‘weird combination’.

Ilan pa sa mga pagkain na pinaghalo niya ay alak at gatas, saging at noodles, itlog at ice cream at marami pang iba!

Ikaw, keri mo bang tumikim ng sardinas flavor ice cream na ito? (Moises Caleon)