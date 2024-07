Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aralan kung paano mapabilis ang transaksiyon ng e-visa para sa mga Indian national upang mapalakas ang turismo sa bansa.

Ito ang inihayag ng Pangulo matapos ang ika-anim na pulong sa Private Sector Advisory Council (PSAC) Tourism Sector Group sa Malacañang.

Sinabi ng Pangulo na walang isyu ang bansa sa India kaya nakakasiguro siyang maaaring magamit ang kanilang sistema.

Sinabi ni Lucio Tan, LT Group president and CEO sa Pangulo na sa ilalim ng kasalukuyang e-visa system, kinakailangan pa rin ang personal appearance ng mga Indian national sa Philippine Embassy sa New Delhi, at inaabot ng isang buwan ang proseso kaya nakakakabawas sa episyente ng Philippine e-visa system. Ito aniya ang dahilan kaya hindi masyadong ikinukun-sidera ng mga Indian ang Pilipinas sa kanilang destinasyon.

Sa kasalukuyan, ang e-visa system para sa Indian nationals ay nasa beta testing at piloted lamang para sa walk-in clients sa Philippine Embassy sa New Delhi. (Aileen Taliping)