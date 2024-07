Andrea umangas na mala-Blackpink Lisa!

Hindi naman magkandaugaga ang mga utaw dahil hindi nagpatalo sa sayawan si Andrea Brillantes sa K-pop girl group Blackpink member na si Lalisa Manobal, o mas kilala bilang Lisa!

Paano ba naman kasi, sa TikTok Trend ay sumabay at di nagpatalbog si Blythe sa kantang ‘Rockstar’ ni Lisa. Kuhang-kuha nga daw ni Andrea ang mga pitik at hindi rin nagpatalo sa makeup at outfit dahil very true to the title na rockstar ang datingan niya. Ang bongga!

Umangas nga raw si Andrea na mala-Lisa.

Pinusuan naman ng netizens ang entry ni Andrea sa TikTok trend na ito at marami na rin ang naki-join, ha!

Ilan sa mga sey ng mga faney ay ang sumusunod:

“Yesss Blythe gogogo you’re so cool!”

“Pretty girls listen to ROCKSTAR and LISA.”

“Ito ang maganda kay Blythe. Hindi boring! Ang dami niyang kayang gawin. Go girl!”

“Lahat nalang bumabagay sayo Blythe.”

May tsumika pa nga sa comment section na kahit wala raw kilay si Blythe ay maganda pa rin! Nakakaloka, ha! Bongga talaga ang hulma ng mukha ng dalaga kaya marami ring faney ang todo support sa kanya. Kabog!

Talagang mapapatunayan na tulad ni Andrea ay may ibubuga rin ang Pinay beauty versus mga international faces. Naku, kaya kay Lisa, kabahan ka na!

Ayun na! (Carl Balasa)