Aljur binida date kay AJ

Mukhang very proud nga si Aljur Abrenica sa relasyon nila ng sexy actress na si AJ Raval ha! Paano ba naman kasi, proud na flinaunt ni Aljur sa kanyang Instagram ang date nilang dalawa! Ang bongga!

Sa latest Instagram story ni Aljur, ibinahagi niya ang isang video tampok ang girlfriend na si AJ habang tumitingin sa menu ng restaurant kung saan sila magka-date. Very sweet girl nga ang datingan dito ni AJ, ha!

May caption pa nga ang video nilang “Afternoon date.” Kabog! Sa kasunod na story ni Aljur, isang selfie naman nilang dalawa ang ibinida niya, na for sure ay pinusuan ng netizens.

Mukhang equally happy naman si AJ dahil ni-repost pa nga niya sa kanyang sariling Instagram story ang mga ganap nila ni Aljur. Perfect!

It’s great to see na maayos ang relasyon nina Aljur at AJ kahit noong una ay inulan talaga ito ng batikos, no!

Maaalalang noong 2021 ay kinumpirma ng tatay ni Kylie na si Robin Padilla ang hiwalayan nila ni Aljur na sinundan ng sandamakmak na kontrobersya dahil sa diumano’y cheating ni Aljur. Inamin din naman ito ni Aljur later on sa isang panayam kay Toni Gonzaga.

Oh well, sabi nga nila ay time heals all wounds and that may just be the case with our lovebirds Aljur and AJ, no! (Carl Balasa)