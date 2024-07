Nangako ang Armed Forces of the Philippines (AFP) na palalakasin ang kanilang mga pasilidad upang maging matibay sa posibleng pagpapakawala hypersonic missile at iba pang uri ng pag-atake.

“A missile attack is a possibility, ‘yun nga po, nai-report na may 25 targets dito.

That is why we are also preparing for those, ang isa pong puwede nating gawin is to harden our facilities. We protect our facilities from possible missile attacks,” wika ni AFP chief Gen. Romeo Brawner Jr. sa press briefing sa Camp Aguinaldo nitong Huwebes matapos ang first semester command conference kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Tinutukoy ni Brawner ang babala ni Sen. Imee Marcos na 25 lugar sa Pilipinas ang posibleng maging target ng hypersonic mis-sile ng China matapos paramihin ang mga Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) site ng Estados Unidos, gayundin sa umiinit na tensiyon sa West Philippine Sea.

Binanggit pa ni Sen. Marcos na posibleng maging unang target ng China ang Batanes, Subic at Ilocos.

Ang mga hypersonic missile ay may kapabilidad na lumipad nang mas mabilis pa sa speed of sound kaya naman mahirap itong ma-intercept at mapabagsak ng ordinaryong air defense systems.

Pero ayon kay Brawner, maraming teknolohiya na puwedeng magamit upang maprotektahan ang bansa laban sa hypersonic missile. (PNA)