36M stream, 7.4M view Maki, BINI Maloi video bentang-benta sa Spotify, YT

Sunod-sunod agad ang mga achievement ng breakthrough artist na si Maki dahil sa kanyang bagong single na ‘Dilaw’ na nanguna sa Billboard Philippines Songs Chart.

Nasa ikalawang linggo na ni Maki sa unang pwesto kung saan kasama niya sa Top 10 ang iba pang mga OPM artist tulad ng BINI at ni TJ Monterde at global stars gaya nina Sabrina Carpenter at Billie Eilish.

Bukod dito, nanguna rin ang awitin ni Maki sa Spotify Philippines sa loob ng 17 araw at nakapasok din ito sa Spotify Global Daily Top 200 sa ika-132 na pwesto.

“Dream ko po talaga na makaabot sa gano’ng achievement. Grabe po ‘yung suporta ng maraming tao. Maraming salamat po sa patuloy na nakikinig ng songs ko. Salamat po sa pag-fulfill ng dream ko na ito,” saad ni Maki.

Inilabas niya ang single na ‘Dilaw’ noong Mayo kung saan tampok sa music video nito si BINI Maloi na gumanap bilang kanyang ka-partner. Ayon kay Maki, si Maloi agad ang unang naisip niya na bumida sa kanyang music video.

“The first time I met Maloi, she really had this kind of energy na sobrang jolly, sobrang sunshine. So grabe, sabi ko talaga sa team na ‘pag hindi si Maloi ang nakuha natin, ‘wag na tayo mag-shoot. Kasi talagang she really embodies the color yellow,” kuwento niya.

Sa kasalukuyan ay may 7.4 million views na ito sa YouTube at may 36 million streams naman sa Spotify.

Very well-deserved ni Maki ang success dahil sobrang tagos sa puso talaga ang kanyang musika. Kudos din kay Maloi na mukhang puwede na maging actress in the near future ‘di ba! Kung sakali sana nga may collab din ang BINI at si Maki dahil sigurado ikakatuwa ito ng mga fans!

Kabogera, ‘di ba? (Dondon Sermino)