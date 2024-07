20 taon na sa showbiz Bianca hindi pinagsasawaan

Isang bonggang blessing na matuturing ni Bianca Gonzalez ang pagkakaroon ng panibagong show sa ika-20 taon niya sa sa showbiz.

“I can’t thank my lucky stars enough that on my 20th year in the industry, I get to do a new show again,” sabi ni Bianca.

Oh, yes, si Bianca kasi ang napiling host sa bagong TFC show na ‘BRGY’. At bumalik nga sa memory niya na nakasama na rin siya sa isang TFC show mga ilang taon na ang nakalipas.

“Back story: Some 15 years ago, I hosted a show called TFC Connect. It was a show on The Filipino Channel featuring the stories and lives of our kababayans all around the world, to help make them feel a little less homesick, na may pabati portion everyday (of course, we’re Pinoys!!) I did that show for several years and really enjoyed the experience,” pagbabahagi pa ni Bianca.

Sa ‘BRGY’ ay magagawa nga niya ang pinakagusto niyang parte ng hosting na pag-i-interview ng kapwa niyang celebrity.

Napapanood ang ‘BRGY’ sa iWantTFC at YouTube channel ng TFC. Samantala bukod dito ay napapanood din si Bianca sa The B-Side sa YouTube channel ng Cinema One at abangan din siya bilang isa sa main hosts ng “Pinoy Brother: Gen11.”

Iba talaga kapag may talent ka, kahit dalawang dekada ka na sa showbiz, mabenta at pinagkakatiwalaan ka pa rin.

At kapag maganda ang record mo, hindi ka pagsasawaan na makatrabaho, ha!

Bongga! (Dondon Sermino)