Uzbek grandmaster kakaldagin ni Wesley So

SISIKAPIN ni Super Grandmaster Wesley So na sikwatin ang panalo kay GM Nodirbek Abdusattorov ng Uzbekistan upang mapaganda ang puwesto sa nagaganap na Grand Chess Tour 2024 Superbet Chess Classic na nilalaro sa Grand Hotel Bucharest, Romania.

Tangan ang 2.5 points, haharapin ni 30-year-old So si Abdusattorov sa round seven sa event na nakalaan ang $350,000 guaranteed prize.

Kasalo sa three-way tie sa seventh place si Cavite-born So, ang iba ay sina Abdusattorov at GM Anish Giri ng the Netehrlands habang solo sa tuktok si US GM Fabiano Caruana na may apat na puntos.

May tatlong laro pa si So sa tournament na may 10-player single round robin format kung saan ay hahamigin ng magkakampeon ang $100,000 premyo.

Kukubrahin ng second placer ang $65,00, mapupunta sa third hanggang sixth ang $48,000, $32,000, $26,000 at $21,000 ayon sa pagkakasunod.

May $18,500, $16,000, $13,000 at $10,000 ang seventh hanggang 10th.

Pagkatapos ng round seven, makakatapat naman ni So sa eighth at penultimate round si GM Maxime Vachier-Lagrave ng France.

Kasalukuyang pang-siyam si So sa world rankings na may ELO 2757 rating. (Elech Dawa)