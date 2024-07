Speaker Martin Romualdez, pusong mamon

Sana all!

Naging tulay ang office ng House Speaker Martin Romualdez ang agarang pagbitaw ng P2.5 milyong cash assistance sa mga biktima ng sunog sa Tondo, Manila noong June 16.

Ang pera ay galing sa Assistance to Individuals on Crisis Situation (AICS) ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) na pinondohan ng House of Representatives.

Ang humingi ng tulong kay Romualdez para mapabilis ang pag-release ng pondo ay si Manila District I Rep. Ernesto Dionisio.

Gaya ng sinabi ko sa itaas, sana all o lahat ng congressman na may problema sa kani-kanilang mga distrito ay humingi ng cash assistance para sa mga biktima ng kalamidad.

Si Romualdez, bilang Speaker, ay facilitator o tagapagpagaan o tagapagpabilis ng AICS ng mga congressmen/congresswomen sa kanilang distrito o party-list.

Si Romualdez ay hands-on sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Hindi ginagawa ito ng mga speakers na nauna sa kanya dahil marahil sa marami silang inaasikasong ibang bagay.

Si Martin ay may pusong mamon lalo na sa mga mahihirap at kapus-palad.

Nalaman ng inyong lingkod ang tungkol sa magandang puso ni Romualdez sa aking kapatid na si Erwin, na representative ng ACT-CIS party-list.

Kinakapatid ni Erwin si Martin Romualdez dahil ang ama ng Speaker ang nagtayo na isa sa mga ninong ni Erwin nang siya’y binyagan.

“May pusong mamon sa mga mahihirap at kapus-palad si Speaker. Kapag humingi ang isang congressman o congresswoman ng pondo para sa mga taong maysakit o biktima ng kalamidad, ‘di nag-aalinlangan si Martin sa pagtulong,” ani Erwin sa inyong lingkod.

“Bakit mukhang walang mga news reports sa kanyang pagtulong?” tanong ko kay Erwin.

Hindi raw kasi traditional politician o trapo itong si Romualdez na kada pagtulong niya ay may TV coverage, sabi ng utol ko sa akin.

Mahiyain daw kasi itong si Martin Romualdez kahit na graduate ito ng Harvard.

Ako na mismo ang makapagpapatunay sa pagiging likas na mahiyain ni Martin.

Noong panahon ni Pangulong Digong ay isa si Romualdez na contender para sa Speaker matapos ang term ni Alan Peter Cayetano pero ang naluklok ay si Lord Allan Velasco dahil sa rekomendasyon ni Digong.

Kung tutuusin ay mas qualified ng ‘di hamak si Romualdez kesa kay Lord Allan Velasco dahil sa pagiging Harvard graduate ni Martin.

Pero hindi nagsipsip si Romualdez kay Digong gaya ng ibang contenders para Speaker kaya’t ‘di niya nakuha noon ang pinakamataas na puwesto sa Kamara de Representantes.