SK president ‘tinabla’ ng kababayan

HIMAS-rehas ang isang lalaki matapos nitong nakawin ang laptop ng presidente ng kanilang Pambayan Pederas­yon ng Sangguniang Kabataan habang dumadalo ito sa seminar sa Lucena City, Quezon noong Lunes.

Pormal nang nagharap ng reklamo sa Lucena City police station ang biktimang si Arjan Bandales, SK Federation president sa Patnanungan, Quezon, laban sa suspek na si alyas ‘Karl’, kabarangay at kasama nitosa tinutuluyan na transient house.

Sa ulat, dumadalo ang biktima sa orientation seminar ng SK Members and Youth Organization ng buong lalawigan ng Quezon at tumutuloy sa transient house sa Barangay Ibabang Dupay, Lucena City at nagsisilbi ring sattelite office at tinutuluyan ng mga nagtutungo sa Lucena City.

Natuklasan ng biktima na ninakaw ang laptop na inisyu ng pamahalaang panlalawigan at nag­lalaman ng mga SK document ng kanilang bayan.

Sa pagsisiyasat, nadiskubreng dumaan ang suspek sa butas na pagkakabitan sana ng air-conditioning unit sa silid.

Tinutugis na ng mga awtoridad ang suspek. (Ronilo Dagos)