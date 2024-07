Naapektuhan ang performance rating ni Vice President Sara Duterte dahil nadadamay ito sa mga isyung kinasasangkutan ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte, ayon sa PAHAYAG Second Quarter survey ng PUBLiCUS Asia Inc.

Mas mataas pa sana sa 56% ang performance rating ni VP Duterte kung hindi nakaladkad sa mga isyu ng kanyang ama.

Nakaapekto rin kay VP Duterte ang persepsyon ng publiko (44%) bilang kalihim ng Department of Education (DepEd). Gayunman, 56% ng mga Pinoy ang nagsabing nais nilang magpatuloy itong kalihim ng nasabing kagawaran kung saan sa Mindanao ay 71% ay tutol sa kanyang resignation.

Kinaaliwan din ng publiko ang naging reaksyon ni Duterte sa “bad trip” comment ni First Lady Liza Araneta-Marcos kung saan 61% ang pumabor at 11% ang hindi sang-ayon. Matatandaang sinabi ng Bise Presidente na walang kinalaman sa kanyang trabaho ang nararamdaman ng First Lady.

Samantala, malaki ang epekto ng inflation o mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo sa pangkalahatang performance rating ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.,

Ayon sa survey, pinakamataas na suliranin ng gusto ng mga Pilipino na aksiyunan ng Pangulo ay ang inflation sa 25%. Ang isyu naman sa West Philippine Sea ay kumabig naman ng 13% habang ang corruption sa mga ahensiya ng gobyerno ay 11%.

Anim naman sa bawat 10 Pilipino ang ayaw pagbitiwin sa puwesto si Pangulong Marcos kahit marami ang hindi kuntento sa kanyang pagpapatakbo sa gobyerno.