Rhys Hoskins, Brewers sinilat Colorado Rockies

DAHIL sa pitch na tumama kay Rhys Hoskins sa ninth inning, nalibre ang Milwaukee Brewers sa 4-3 panalo laban sa Colorado Rockies Martes ng gabi (Miyerkoles sa Maynila).

Una ay pinuno ng Brewers ang bases habang may isang out laban kay Nick Mears sa ninth, hinambalos ni Milwaukee shortstop Willy Adames ang sacrfifice fly tungo sa right center para ibuhol sa 3-3, muling napuno ang bases sa walk na iniregalo ni Mears bago inilabas, pinalitan ni Justin Lawrence.

Pumukol si Lawrence ng 3-2 pitch, huli ay nasapol si Hoskins sa bandang itaas ng katawan, sinabi ni Lawrence na bibigyan sana niya ng mababang fastball si Hoskins, paloob.

‘Yun lang, nasobrahan ang pektus at inabot ang first baseman, kinubra ni Rob Zastryzny ang last two outs sa eighth, kalmadong trinabaho ni Trevor Megill ang ninth para sa kanyang 18th save. (Vladi Eduarte)