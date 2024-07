NANGUNA sa listahan na inilabas ng Professional Regulation Commission (PRC) ang alumna mula Virgen Milagrosa University Foundation, Inc. para sa June 2024 Philippine Nurses Special Professional Licensure Examination.

Siya si Susana Rodriguez Evangelista na nakapagtala ng overall rating na 86.20% mula sa 1,156 na pumasa sa nasabing exam.

Puno naman ng pagpapasalamat si Susana sa nakamit niyang tagumpay.

Aniya sa kanyang post, “Thank you so much Sir Jonas Marvin Mercurio Anaque and to all ANAQUE REVIEW CENTER admins esp Ma’am Shei M Acosta.”

Ayon sa PRC, ang mga ‘special professional licensure exam ay isinasagawa upang masukat din ang pagiging competitive at ‘employability’ ng mga kababayan natin na nais magtrabaho sa ibang bansa at magiging Overseas Filipino Worker (OFW) (Moises Caleon)