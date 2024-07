Tiniyak ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na magdodoble-kayod ang Kamara de Representantes sa pagpasa ng panukalang P6.352 trilyong national budget para sa 2025.

“Aside from our commitment in approving the few remaining LEDAC priority measures, the House will again work doubly hard to pass the proposed P6.352-trillion 2025 General Appropriations Bill (GAB) before we go on break this end of September 2024,” sabi ni Romualdez na ang pinatu-tungkulan ay ang napagkasunduan ng Kamara, Senado at Malacañang na mga panukala na bibigyang prayoridad na maisabatas sa pagpupulong noong Hunyo 25.

Nangako si Romualdez na maglalaan ang Kamara ng angkop na pondo para sa edukasyon, agrikultura, modernisasyon at welfare program ng armed forces, imprastraktura at legacy projects ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

“We have to continue building roads, highways, ports, school buildings, climate change-proof structures and similar infrastructure to maintain and expand economic growth. Progress has to reach the remotest communities,” sabi ng lider ng Kamara.

Inaasahan na isusumite ng Department of Budget and Management (DBM) ang kopya ng 2025 National Expenditure Program (NEP) bago matapos ang isang buwan mula sa araw ng SONA sa Hulyo 22. (Billy Begas/Eralyn Prado)