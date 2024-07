Nagpulong nitong Miyerkoles ang mga pinuno ng National Bureau of Investigation (NBI) at Commission on Elections (Comelec) upang talakayin ang mga posibleng ikaso laban kay suspended Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo.

Bunsod ito ng pagkakatuklas ng NBI na ang fingerprint ng Chinese national na si Guo Hua Ping ay tugma kay Mayor Guo. Nakuha ang biomet-rics ni Guo Hua Ping nang dumating ito sa Pilipinas, kasama ang pamilya noong 2003.

Ikinasa ang pagpupulong nina NBI Director Jaime Santiago at Comelec Chairman George Erwin Garcia matapos itong hilingin ng huli. Kasama sa dumalo sa closed-door meeting si Come¬lec Commissioner Ernesto Ferdinand Maceda, Jr.

Naunang sinabi ni Garcia na inihahanda niya ang kaso laban kay Guo dahil sa pagpapanggap nitong Filipino citizen nang ihain ang kanyang certificate of candidacy para sa 2022 mayoralty race ng Bamban.

Nanindigan naman ang kampo ni Guo na ang korte lamang ang maaaring magpasya sa isyu ng Filipino citizenship ng alkalde at hindi ang publiko.

“Right now, these things are not yet verified. In fact, we have not even seen these documents. There is a process for this so that we can say that these are really authentic documents,” saad ni Atty. Stephen David.

Oras na ihain umano ng NBI ang kanilang findings sa korte “it is only by then that we will be able to comment on this because by then we will be able to identify them, examine them.”

Inihahanda na rin ng solicitor general ang quo warranto case laban kay Mayor Guo upang mapatalsik ito bilang alkalde ng Bamban, Tarlac.

Sinuspinde ng Ombudsman ng anim na buwan si Guo dahil sa pagkakasangkot sa POGO hub sa Bamban.