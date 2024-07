Nasa final stage na ang isinasagawang preparasyon ng Kamara de Representantes para sa ikatlong State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Hulyo 22.

Ininspeksiyon ni House Committee on Accounts chairperson at Tingog party-list Rep. Yedda Marie Romualdez ang isinasagawang preparasyon mula sa holding room na gagamitin ng Pangulo hanggang sa loob ng plenaryo at maging ang mga function room na gagamitin para sa mga bisita nitong Miyerkoles.

Kasama sa malaking pagbabago sa gusali ng plenaryo ang paglalagay ng air condition units sa lobby ng South at North wing.

Sa ikatlong inter-agency meeting na ginanap sa Heroes Hall ng Malacañang noong Martes, sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na handa na ang Kamara sa gaganaping SONA.

Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority nakalatag na ang plano para sa ipatutupad na traffic rerouting para sa mga motorista na maapektuhan sa pagsasara ng mga piling kalsada. Ayon naman sa Philippine National Police nasa 22,000 pulis ang ipapakalat nito sa Metro Manila sa araw ng SONA. (Billy Begas/Eralyn Prado)