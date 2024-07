Lovi Poe may pinagsisisihan

In many Catholic cultures around the world, pinaniniwalaang sa ika-40th day pa lang ng kamatayan bago tuluyang lilisan sa mundo ang kaluluwa ng isang dearly departed at nagpapamisa ang mga nagmamahal at may salo-salo bilang send-off kumbaga.

Noong July 1, natapat ang 40 Days Celebration ng well-loved talent manager na si Leo Dominguez, who left us on May 23, 2024, at ginanap iyon sa Admiral Club ng Admiral Hotel sa Manila.

Several days prior, nagpadala na ng imbitasyon ang mga taga-LVD Management — sa pangunguna nina Rey Lañada at Fred Blasco — sa mga kaibigan ni LVD sa showbiz, na maki-celebrate on the said date.

Matapos kasi ng misa, naghanda sila ng isang bonggang concert party para kay Leo at tinawag nila itong ‘Leo’s Playlist’, kung saan bukod kay Leo ay bida rin ang ultimate idol niya, ang singer na si Debbie Harry ng 70s band na Blondie.

Meaning, lahat ng tugtog at kinanta that day ay pawang mga Debbie Harry songs lamang. Nataon din kasi na ang ika-40th ni Leo ay siya namang 79th birthday rin ng iconic American singer. May konek pa rin talaga sila, di ba?

Benta sa mga naroon ang mga jokes ng naatasang program host na si Ogie Alcasid na later ay nag-mini concert din starting off with ‘You’ll Always Be my Number One’ na awitin naman ng ultimate local fave performer ni Leo na si Vernie Varga. Wala raw kasi siyang alam na Debbie songs. Pagkatapos ay pinerform niya ang mga new ang upbeat versions ng mga sarili niyang hits — gaya ng ‘Nandito Ako’ at ‘Dito Sa Puso Ko’ — na ayon sa kanya ay dumaan lahat sa maselang pag-scrutiny ni Leo bago ini-release sa publiko noon.

In between, tinawag ni Ogie ang iba pang alaga ni Leo to perform. Unang umawit ang pinaka-last na-sign up ni Leo, ang Scottish-Filipina singer-actress na Geraldine Jennings, who sang Debbie’s hit song, ‘Heart Of Glass’, na incidentally ay siya ring title ng mini book na ipinamigay sa mga bisita that night. Ang libro ang naglalalaman ng compilation ng mga eulogies kay Leo at mga piling larawan of his life and times in showbiz.

After Geraldine, tinawag naman si Viktoria, ang isa sa mga OG alaga ni Leo since the 90s, followed by Lovi Poe, who sang Debbie’s ‘Maria’ na nagsimula sa mellow pero rumak-enrol sa dulo kaya naman bigay todo sa pagsayaw onstage si Lovi.

Ang speaking of Lovi, sina Ogie na mismo ang nagsasabing si Lovi ang paboritong alaga ni Leo. At hindi na kami nagtaka dahil wala kaming nabalitaang anumang sakit ng ulong dinala si Lovi kay LVD. Gaya ni Ogie, malalim ang pinagsamahan ni Leo at Lovi. Imagine, 14 years old siya nang alagaan ni Leo hanggang naging bigating name sa showbiz in her own merits ang now. Buti na lang at naabutan pa ni Leo ang pagiging Mrs. Monty Blencowe ni Lovi.

Saglit naming natsika ang ikot nang ikot that day na si Lovi at ayon sa kanya, nagre-regret daw siyang hindi man lang niya naawitan ng any Debbie Harry song si Leo sa anumang okasyon.

“I mean, it’s just small thing but I knew it would have been a big deal to him,” aniya. “Hindi ko naisip. Now, nanghihinayang ako.”

Si Mrs. Alcasid — Regine Velasquez—ang opisyal na nagsara ng programa by singing Blondie’s iconic song na ‘Call Me’. Onstage, sinabi niyang naapektuhan siya sa pagkawala ni Leo kahit hindi sila ganoon ka-close dahil nakita niya kung gaano nalungkot ang asawa niyang alaga ni Leo for 35 years.

Pero dahil napakasaya ng party atmosphere, binuyo ni Ogie ang kaibigan niyang si Martin Nievera na umakyat din sa stage at nag-jamming sila ng ‘Footloose’.

We’re quite sure na masayang-masaya si Leo sa naging pa-send off sa kanya ng mga nagmamahal sa kanya.

Bukod nga pala kina Ogie, namataan din namin doon ang iba pang alaga ni Leo gaya nina JC de Vera at Lotlot de Leon na ganadong sumayaw sa gilid ng stage. At bagama’t mga late, dumating din para maki-celebrate sa life that was ni Leo sina Snooky Serna at Pops Fernandez.