Loisa Andalio binida ‘ulo’ ni Ronnie Alonte

Mukhang proud na proud si Loisa Andalio sa ulo ng dyowa niyang si Ronnie Alonte!

Paano ba naman kasi, sa Instagram story ni Loisa ay ibinida nito ang new hairstyle ni Ronnie na blonde buzzcut! Ang bongga.

Pang-aasar pa ni Loisa sa caption, tinawag pa nitong ‘kalbo’ si Ronnie! Kaloka ha. Pero kahit nga ganun, bagay na bagay talaga ang new look kay Ronnie dahil nagbigay ito ng bad boy vibes sa kaniya. Kabog!

Mukhang very happy naman si Ronnie sa new haircut niya dahil ni-repost niya pa nga ang Instagram story ni Loisa sa sariling account with matching upload pa ng closeup ng kanyang hair.

Maraming netizens nga ang nag-repost sa X, na dating Twitter, ng picture ng new look ni Ronnie at mukhang bet na bet rin nila ito para sa aktor.

Mala-Justin Bieber nga daw ang peg nito dahil same sila ng haircut ng singer dati.

Ayun na! (Carl Balasa)