Kristina Knott dasal makahirit sa Olympics

OPISYAL nang kinumpirma ng Philippine Athletics Track and Field Association (PATAFA) ang pagkakakuwalipika ng mga hurdler na sina Fil-American Lauren Hoffman at Fil-Spanish na si John Cabang Tolentino para sa nalalapit na 2024 Paris Olympics.

Sinabi ni PATAFA Secretary-General Jasper Tanhueco na ipinaalam na mismo sa kanila ng kinaaaniban na World Athletics ang pagkakapasa nina Hoffman at Cabang Tolentino sa kada apat na taong multi-sports na kompetisyon base sa kanilang ipinatupad na Road to Olympics qualifying rankings.

Umaasa naman ang asosasyon na makakakuha pa ng posibleng isang silya sa pamamagitan ng “reallocation” para kay sprinter Kristina Knott sakaling may sumobra sa dapat na bilang na kasali sa isang bansa, kung mayroong aatras o hindi makakasali dahil sa mga ibang kadahilanan tulad ng injury.

Nakatakdang ihayag ng World Athletics ang opisyal na listahan ng mga kalahok sa Hulyo 7.

Ang produkto ng Duke University na si Hoffman ay nagawa na makuha ang kanyang silya sa women’s 400m hurdles habang si Cabang-Tolentino ay sasabak sa men’s 110m hurdles.

Si Tolentino, na nakabase sa Spain at unang nakapaloob sa Top 40 sa pagkapit sa No. 29 sa men’s 110-meter, ay nakamit ang kuwalipikasyon kahit dumulas sa pag-okupa nito sa No. 37 matapos ang huling minuto sa deadline.

Ang dating nasa No. 26 na si Hoffman ay nakaligtas din na maagawan ng silya sa loob ng top 40 sa women’s 400m hurdles matapos na okupahan ang No. 36 sa paglampas ng orasan noong Hunyo 30.

Makakasama nina Cabang-Tolentino at Hoffman sa tatlo kataong Filipino track and field athletes ang pinakaunang naging qualifier sa Paris na si pole vaulter EJ Obiena.

Ang dalawang hurdler ay nag-angat sa kabuuang pinakamalaking bilang ng atleta para sa Team Pilipinas na sasabak sa Summer Games sa kabuuang 22. (Lito Oredo)