Kim Chiu na-‘hot seat’ sa huling manliligaw

Naku, mukhang hindi na naman nakaligtas si Kim Chiu sa ‘hot seat’ ni Vice Ganda!

Paano ba naman, ligawan na naman ang topic nila, no!

Sa isang segment nga ng noontime show na kinabibilangan nina Kim Chiu at Vice Ganda, tinanong ng huli ang una tungkol sa huling manliligaw ng Kapamilya actress?

Tanong ni Vice, “’Pag may nanliligaw sa’yo, paano ka sumasagot? Historically, iba ‘yung atake mo sa pagsagot?”

Siyempre, sumagot din si Kim na ikinaloka ng mga utaw!

Sey ni Kim, “Iba-iba siyempre, depende sa ugali nung lalaki.”

Pero todo hiyawan naman ang mga madlang people sa prangkang follow-up question ni Meme Vice, ha!

Biglang banat na tanong kasi ni Meme Vice, “Yung huli?” na tila ba nang-aasar!

Natawa na lang si Kim at sumagot ng, “’Wag na! Wala pa!” kaya inasar na rin tuloy siya ni Vhong Navarro, no! Kaloka!

Panay urot naman ang mga netizen kung si Paulo Avelino na raw ba ang huling nanligaw sa aktres? Kung nagkataon nga ay baka maiyak na ang mga die-hard KimPau fans!

Pero may manliligaw man o wala, hindi natin maitatanggi na blooming si Kim lalo na at mukhang nagpi-peak ulit ang career niya, no! Kaliwa’t kanan nga ang guestings at endorsements ni Kim. Ang bongga! (Carl Balasa)