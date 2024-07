Keanzel 19-under, 22-below sa PBH

PAGKATAPOS ang pagsali ng Keanzel basketball team sa pinakamataas na liga sumunod sa PBA, ngayon naman ay sasali sila sa grassroots level na liga sa edad 19U at 22-below sa PBH na ang adhikain ng Keanzel organization ay magbigay ng oportunidad sa lahat ng edad pati na rin ang youth program patungong higher level gaya ng PBA D-League, MPBL at PSL.

Dito ay makakakita kayo ng mga bagong talento lalo na sa 19U kung saan maglalaro ang mga 15-anyos na hindi natatakot makipagsabayan at bumangga sa mas nakakatandang edad dahil manalo o matalo ay magandang karanasan ito para sa mga bata kung saan mahuhubog ang kanilng sarili.

Ang maglalaro sa Keanzel 19U na dapat abangan ay sina Fil-Am Earl Santos, Kimwel Canlas, Jio Detera, Miguel Casera, Ice Umali, Kaeden Navarro, Andre Gamboa, Cian Golloso, Bobet Monterozo, Carlos Cantorna, Rosfer Palad, Oliver Almonte, Josh Orbana, Adrian Seria, John Silva at Justine Elduayan.

Samantala, ang bumubuo ng 22-below ay sina Eriz Romero, Christian Camay, Earl Ceniza, JC Yambao, Jp at EJ Magpayo, Gio Gonzales, Cymond Santos, Ado at Kobe Cruz, Reed Baclig at Andre Herrera.

Kaya nagpapasalamat ang team sa owner na si Ma’am Anne Herrera sa suporta, maging sa Food Alert Philippines, 3K Scent Perfume at 3K Catering.

Sa mga gustong bumili ng pabango at gusto magpa-catering puwede kayo tumawag sa 0906-4660006.

Binabati ko sina Gilas 17U World Cup member na player din ng Microsmith Junior MPBL 18U na sina Irus Chua, Bon Daja at Noah Banal sa kanilang magandang ipinapakitang laro na matatawag natin na priceless experience win or lose gaya ng Keanzel Believers sa PBA D-League kaya mabuhay kayo!