Kathryn Bernardo kinilig sa tukaan nina Daniel, Sofia

Nagkakagulo na naman ang madlang netizens dahil hindi napigilan ni Kathryn Bernardo na mag-react sa new post ni Sofia Andres!

Sa recent post nga kasi ni Sofia, ibinahagi niya ang sweet moments nila ng partner niyang si Daniel Miranda. Naku, bongga nga kasi at nagtutukaan pa ang dalawa! Kainggit much!

Pero mukhang mas ikinagulat ng mga utaw ang comment ni Kathryn, ha! Nag-comment kasi ito ng isang GIF ni Emma Stone na kinikilig to show na kinikilig din siya kina Daniel at Sofia. Ang bongga.

Pang-uurot nga ng mga netizen, mukhang hindi lang daw sila ang napa-“sana all” kina Sofia at Daniel pero maging ang isang Kathryn Bernardo rin. Kabog!

Caption nga ni Sofia sa kanyang post ay “Have you ever kissed a stranger?” na pinusuan din ng maraming netizen. Siyempre, naki-comment din ang mga netizen:

“Hay, nakangiti na naman ako sa relasyon ng iba.”

“Sweet and cute! Love the fits.”

“Sana all lovey-dovey.”

Ang bongga ngang makita na very happy sina Sofia at Daniel sa relasyon, no? Pero ang tanong nga ng taong bayan, when ang kasal? At saang part kaya ng entourage si Kathryn? So kilig!

Very nice rin na makita na very supportive si Kathryn sa relasyon ng kanyang mga kaibigan, no?

Tsika ng mga netizen ay friendship goals talaga sila.

Ayun na! (Carl Balasa)