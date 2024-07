Kathryn Bernardo flinex gimik night kasama si Dominic Roque

Muli na namang flinex ni Kathryn Bernardo sa kanyang Instagram ang photo nila ni Dominic Roque.

Kahit group picture ang pinost ni Kathryn ay marami pa rin ang nagtaas ng kilay at pilit iniintriga ang madalas na pagsasama nina Kath at Dom.

Kuha ang photo sa isang resto bar kung saan makikitang magkatabi sa upuan ang ex-fiancé ni Bea Alonzo at ang dating girlfriend ni Daniel Padilla.

Marami namang kasama ang dalawa sa nasabing after work gimik na iyon. Nanggaling sa shoot ang aktres at ang glam team niya, at sumunod na lang sa resto-bar ang iba pang friends nila para mag-unwind.

Bukod kay Dom at glam team ni Kath, ka-join din sa pagchi-chillax si Alora Sasam, ang road manager ng aktres at iba pang non-showbiz friends.

Komento nga ng netizens, mukhang dedma ang aktres sa mga naglalabasang isyu about her and Dom. Para nga raw mas lalo nitong iniinis ang mga online basher niya. Dahil imbes na iwasan ang aktor na nili-link sa kanya ay lagi pa silang spotted together. May ganun?

Sa totoo lang, wala naman kasi talagang romantic relationship ang dalawa kaya wala silang dapat itago o ipaliwanag sa publiko.

Si Dominic lang yata ang naging super close kay Kathryn sa rami ng mga kaibigang aktor ni Daniel. Nakaalitan ito ni Deej pero nanatiling kaibigan ni Kath.

Samantala, dedma rin ang KathDen fans sa sunod-sunod na sightings sa dalawang magkaibigan. Kahit medyo nalulungkot sila dahil dumadalang na raw ang mga ayuda sa kanila nina Kathryn at Alden Richards. ‘Yung ibang fans parang nagseselos pa dahil si Dom na nga raw ang laging kasama ng aktres. Kaloka.

Wish nga ng KathDen fans, sana raw magsimula na ang shooting ng ‘Hello, Love, Again’ nina Kath at Alden sa Canada para araw-araw raw ay bongga ang kanilang ayuda.

‘Yun na!