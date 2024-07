Justin Brownlee, Gilas taya pati pato sa OQT

HINDI naglaro ang isa sa mga pamato ng Georgia na si Tornike Shengelia sa opener ng FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia kahapon.

Nadiyeta sa 11 points lang sa second quarter ang Georgia at tumikim ng 88-53 loss sa world No. 6 Latvians.

Isang araw na pahinga, babalik ngayon ang Georgia para harapin sina Justin Brownlee at Gilas Pilipinas sa huling asignatura ng dalawang squads sa Group A.

Malaking problema kina Brownlee at sa Gilas kung makakabalik si 6-foot-9 Shengelia, second-round pick (54th) ng 76ers noong 2012 NBA draft. Naupo ang center/forward kontra Latvia dahil daw sa muscle fatigue.

Tanging ang 14 points ni Sandro Mamukelashvili ang naka-double digits sa Georgia. Nagbaba pa siya ng 4 rebounds.

Naiwan hanggang 28 pero naibaba ng Georgia sa 60-47 bago muling kumalas ang hosts.

”We are really disappointed the score isn’t what we worked for,” ani guard Duda Sanadze. “That’s not really us. We’re still alive and we’re gonna do everything to move to the next round. We still have a lot of work to do.”

Nakapahinga ang Georgia, siguradong bugbog naman ang Gilas, pero inaasahang itataya na pati pato laban sa Georgia.

Inumpisahan nina Brownlee, June Mar Fajardo, Kai Sotto, Dwight Ramos ang kampanya laban sa Latvia kaninang madaling araw.

Sana lang, may natitira pa sa tangke ng Nationals kasama sina Japeth Aguilar, CJ Perez, Chris Newsome, Calvin Oftana, Kevin Quiambao, Carl Tamayo, Mason Amos.

Isang panalo lang ng Filipinos sa group phase para umusad sa semis. (Vladi Eduarte)