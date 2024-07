JoshLia reunion mukhang papatok

Kung teaser views sa social media ang pagbabasehan, mukhang excited to-the-max ang mga JoshLia fans ng mag-ex na sina Julia Barretto at Joshua Garcia sa onscreen balikan ng tandem na minsan nilang minahal.

Bongga nga ang comments, reactions sa teaser ng ‘Un/happy For You’.

“TEASER NGA LANG INULIT ULIT KO EHHH. SUPER KILIG!” tili ni @janeyjaneyyespapa

“Sila talaga bagay na bagay ,” say naman ng isa pang faney.

Dagdag naman ni @tinleah1724, “Joshlialakas ng chemistry.”

“Am crying over and over again,” emote naman ni @itsmeimtheproblem38

“Gnda kc ng teaser wat more if full Movie na?” komento naman ni @elvanna_p.

Sa blow-by-blow joint Instagram posts ng Star Cinema at Viva, sinabing naka-2M views na ito after a few hours of upload at maya-maya lamang ay 9M na. At press time, 13M na ang accumulative total count ng views nito in various platforms at paniguradong patuloy pang manganganak til they drop the official trailer.

Bukod sa undeniable screen chemistry, malamang na nakahatak din ng views ang theme song na ‘Paubaya’ ni Moira dela Torre na talaga namang identified sa kanila noon pa.

Matatandaan na kapwa sila pumayag noon na umapir sa music video nito noong 2021 at ipinagpalagay ng fans na ito na rin ang paraan nila para magkaroon ng closure.

Anyway, prior to the teaser, naglabas din sina Julia at Joshua ng isang special edit video ng mga behind the scenes ng ‘Un/happy For You’ kung saan makikita kung gaano sila ka-cool at kasaya sa set na tila kabaligtaran sa dramahang magaganap sa movie.

Pero according kay Joshua sa caption ng kanyang post ukol sa teaser, ang ‘Un/happy For You’ — na mapapanood na on August 14 in cinemas — is “Our love letter to everyone whose love refuses to give up.”

Sina Julia at Joshua ay naging couple noong 2017 matapos magkamabuthan sa set ng hit movie nilang ‘Vince And Kath And James’. Tumagal lamang ng dalawa. (Anna Pingol)