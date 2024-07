Jeramer Cabanag, Caloocan pinaamo Davao Tigers

Mga laro Huwebes:

(Bren Z. Guiao Convention Center)

4:00pm – Pasay vs Bacolod

6:00pm – Valenzuela vs Muntinlupa

8:00pm – Pangasinan vs Pampanga

NAKADAGIT ng matabang karne ang Caloocan Batang Kankaloo sa pamamagitan ng pamamayani ni Jeramer Cabanag na bumirada ng limang mahalagang puntos sa extra period, kasama ang pandiinang layup upang makuha ang 79-76 panalo sa overtime kontra Davao Occidental Tigers sa main game ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) Sixth Season na ginanap sa Caloocan Sports Complex, Martes ng gabi.

Mula sa 73-73 iskor ay bumanat ng matinding tres si Cabanag sa nalalabing 1:59 minuto sa extension, gayunman, binawi naman ito ng parehong tirada ni Arth Dela Cruz sa 1:33.

Isinalpak naman ni Joshua Flores ang isang split free throws, kung saan nagbunga rin ng offensive rebound dito tungo sa libreng layup ni Cabanag sa 1:16 sa laro.

Sinubukan pang makakuha ng puntos ng Davao, subalit panay rin ang sablay ng mga tres nina Terrence Tumalip at Mark Tallo tungo sa ikawalong panalo ng Caloocan sa 13 laro katabla ang Binan Tatak Gel Beast Motrocycle GameX, habang bumagsak naman sa 10-5 kartada ang Tigers na naputol ang two-game winning streak.

Nanguna sa puntusan para sa Kankaloo si Cabanag na may 20 puntos, anim na rebounds at isang assist, na sinundan ni Flores sa 13 puntos, siyam na boards, dalawang assists at isang block.

May ambag si Ronnie Matias na 10 puntos, pitong rebounds at apat na assists.

Lumista naman ng sariling 20 puntos si Tallo, kasama ang limang assists at tatlong rebounds para sa Davao, na sinuportahan ni Kenneth Ighalo sa 18 puntos, double-double ni Dela Cruz sa 12 puntos, 11 rebounds, pitong dimes at dalawang steals, gayundin si Tumalip sa 10-10 output.

Nakuha naman ng Negros Muscovados ang kanilang back-to-back na panalo nang patuloy na bokyain sa panalo ang Imus Agimat VA Drones sa iskor na 75-68 matapos na lumista ng tig-13 puntos sina Buenaventura Raflores at Jose Longa, habang sinamahan pa ng 11 rebounds ng una ang kanyang marka mula sa 5-of-7 shooting tungo sa 6-10 kartada.

Hindi naman sapat ang ikinasa nina Orin Catacutan at Nemesis Dela Cruz na 22 at 20 puntos, ayon sa pagkakasunod para iangat ang Imus sa panalo na nadurog sa 0-16 rekord.

Nakamit naman ng Rizal Xentro Mall Golden Coolers ang kanilang ikasiyam na panalo nnag talunin ang Mindoro Tamaraws sa bisa ng 64-60 matapos na pagbidahan ni Alwyn Alday sa 21 puntos, anim na assists, tatlong boards at dalawang steals, habang sumuporta sina Rocky Acidre sa 12 points at limang boards at Bambam Gamalinda sa 11 puntos at 13 boards. (Gerard Arce)