Jed Madela tutok sa concert

Nakakatuwa si Jed Madela dahil talaga namang tutok na tutok siya sa kanyang ‘Welcome To My World’ concert!

Sa July 5 na nga iyon sa Music Museum at masaya ngang ibinalita ni Jed na almost sold out na sila.

Ang maganda pa kay Jed, sobrang sipag niya sa pagpo-promote!

Nililibot nga niya ang mga TV shows, radio shows, pati online shows.

At siyempre, pine-flex na rin ni Jed ang rehearsals niya for his concert.

Sabi nga ni Jed nang makausap namin siya, he will make sure na mag-e-enjoy ang mga manonood ng kanyang concert sa Music Museum.

He will give his all nga raw sa concert na iyon!

Bongga! (Jun Lalin)