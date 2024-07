Ivana Alawi planado na ang pag-aasawa, pag-anak ng walo

Ngayon pa lang ay nai-imagine na ni Ivana Alawi ang buhay niya sa 2029, o limang taon mula ngayon.

Ang bongga nga ng content niya sa YouTube channel niya, na tungkol sa ‘Who Knows Me Better’ na kung saan ay namigay siya ng P300,000 sa nakasagot ng tama. Pero siyempre, puwedeng manalo ang lahat, dahil sa bawat tamang sagot ay may P20,000 agad na premyo.

At isa nga sa mga tanong ay kung ano na ang magiging buhay niya sa 2029, o limang taon mula ngayon.

Halos lahat sila ay pareho ang mga sagot, na may asawa na at mga anak.

Pero ang nakakaaliw ay ang tanong kung ilang anak ang gusto ni Ivana.

Ang sagot kasi ni Moana Alawi ay 12, na inalmahan ni Ivana.

“Grabe naman `yan. Ano ako, magtatayo ng basketball team! Hahahaha!” sabi ni Ivana.

“Ay pu@##$% isang dosena. Hayooooop!” reaksyon din ni Mommy Alawi.

Pero, si Mommy Alawi ang nanalo, na ang hula ay 8 na anak, ha!

Kaloka, ‘di ba? Walong anak ang gusto ni Ivana.

“Yes, ang gusto ko talaga, 5 girls, 3 boys!” sabi pa ni Ivana.

Pero giit din ni Mommy Alawi, noon daw ay sinasabi rin ni Ivana na 12 ang anak na gusto niya.

“Hindi ko kaya `yon. Dose, hindi ko kayang maraming anak! Joke lang naman `yon noon! Hindi ko kaya ang double digit na anak!” saad pa ni Ivana.

Siyanga pala, inanunsiyo rin ni Ivana, sa pamamagitan ng tanong kung kailan siya uli magta-travel at mawawala nang medyo matagal.

Ang sagot nga ay sa December. Birthday nga kasi ni Ivana, at mahaba-haba raw ang magiging bakasyon niya.

Anyway, sina Moana at Mommy Alawi ang nanalo, na parehong humamig ng P120,000.

Oh, bongga, ha!