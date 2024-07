Iba’t ibang pagkaing mabilis amagin, alamin!

Anumang pagkain na may-amag na ay hindi na dapat panghinayangan pa dahil may masama itong epekto sa kalusugan kung hihimayin pa at kakainin ang parteng di nadamay sa amag.

Ayon sa Registered dietitian Cara Harbstreet, MS, RD, LD, hindi lahat ng pagkain ay may expiration date kaya pinayuhan niya ang publiko na maging mapanuri sa mga isusubo para matiyak na ito ay ligtas pang kainin.

Laging suriin ang expiration date, ang MMDDYY format o yung mga nakalagay rin na “best buy”, “best used.”

May ilang mga pagkain rin na walang nakalagay na expiration date kaya kinakailangan ang galing natin sa pag-amoy, paghipo at sa pagtingin.

Kabilang sa mga pagkain na dapat munang tingnan at suriin ang mga expiration date ay ang gatas na kinakailangan munang amuyin, tingnan ang kulay at texture. Ang gatas ay maaring magtagal o gamitin ng tatlo hanggang pitong araw kung ito ay hindi pa nabubuksan.

“Dairy provides an ideal environment for bacteria to multiply, especially as the dairy product begins to spoil. Consuming expired dairy products can result in foodborne illnesses due to the susceptibility of dairy foods to bacterial growth, including Listeria, Salmonella and E. coli. These bacteria can cause symptoms such as stomach cramps, diarrhea, vomiting and fever,” ayon sa eksperto.

Gayundin ang soft cheeses na madali ring amagin at maaring magkaroon ng bacteria tulad ng listeria, salmonella at E. coli.

Maging ang tinapay, salad dressing, jar condiments, raw meat, leftovers with cooked meat, deli meat, itlog, pre-packaged salads, fish and seafood at canned foods.

Ang mga nabanggit na pagkain kapag nabuksan na ay madaling dapuan ng mga bakterya na makakasama sa kalusugan. (Juliet de Loza-Cudia)