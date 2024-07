Nagpaliwanag si Department of Health Secretary Teodoro Herbosa kung bakit gusto nitong palitan ang pangalan ng DOH at gawin Department of Health and Wellness.

Sa kanyang pre-SONA report, sinabi ni Herbosa na ang isinusulong na kanyang ideya ay ang primary care at napapanatili ang kaayusang pangkalusugan sa halip na dumeretso sa emergency room kapag nagkasakit.

Dapat napapanatili aniya ng mga Pilipino ang maayos at kondisyon na katawan at hindi sapat na walang sakit dahil kailangan malusog ng bawat Pilipino.

“Ako ‘yung nagmungkahi nun. Ang gusto kong maging pangalan sana ng DOH ay Department of Health and Wellness. Kasi dito sa Universal Health Care, pinu-push naming ang primary care, ‘yung ime-maintain mo ‘yung wellness mo, hindi ‘yung maysakit ka pupunta ka emergency room. So ang idea nito is ma-promote ‘yung being healthy and wealth. Kasi ‘pag wealth tayo, illness lagi ang pinag-iisipan,” ani Herbosa.

Pero batid ni Herbosa na magastos at maraming kailangan kapag nagpalit ng pangalan ng DOH gaya ng pagpapalit ng logo, letter head at emblems sa mga sasakyan at mga gusali kaya gagamitin na lamang ang pondo para panlaban sa sakit na dengue. (Aileen Taliping)