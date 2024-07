Harvey dyowa na? Criza Taa ayaw nang pag-usapan si Andrea Brillantes

Tumanggi si Criza Taa na pag-usapan si Andrea Brillantes.

Sa presscon ng season 2 ng ‘Zoomers’ ay inusisa si Criza tungkol sa friendship ng ABCD (Andrea, Bea Borres, Criza, Danica Ongtengco), at heto nga ang sagot niya…

“Ayoko na pong… as much as possible, ayoko na pong mag-comment!”

May mga bago na nga siyang kaibigan, at ito nga ang grupo ng ‘Zoomers’ na sobrang happy raw siya.

At siyempre, happy siya sa friendship nila ni Harvey Bautista, na ka-love team nga niya sa ‘Zoomers’. So, puwede na bang maging sila?

“Ay grabe naman!” sabi ni Criza.

“Biglaan naman ang tanong. Hahahaha!” reaksyon ni Harvey.

So, hanggang saan, o hanggang kailan sila magiging ‘friends’ lang?

“We’ll see. Hahahaha!” sagot ni Criza.

Anyway, masaya nga sina Criza, Harvey na may mga nabuong fandom ang tandem nila, ang CrizVey.

“Sobrang nagulat din kami since first time namin ni Harvey bumida sa series. As much as nag-i-expect kami, nandoon pa rin ‘yung gulat na mamahalin pala ng tao ‘yung ginawa namin together,” saad ni Criza.

Dagdag naman ni Harvey, “Very thankful kaming lahat na nandito na kami sa media conference ng season 2. It is very exciting that we can continue the stories of the Zoomers. I’m happy that I’m with Direk Kevin and the rest of the cast in season 2.”

Anyway, ang lakas nga ng dating ng cast ng ‘Zoomers 2’, lalo na ang mga girlash, na ang gaganda ng mukha, at ang seseksi, ha!

Panalo nga ang alindog ni Zabel Lamberth, pati na sina Krystl Ball, Kei Kurosawa, Erika Davis, Hadiyah Santos.

Bongga rin ang tapang ng mga boylet na sina Luke Alford, Ralph de Leon, Luis Vera Perez, Argel Saycon, Zach Castañeda.

Sa bagong season ay makikita ngang muli ang pagsasama ng grupo sa kanilang huling summer vacation bago pumasok ng kolehiyo. Kasabay ng kanilang bakasyon, ang pagsabak ni Jiggs sa kanyang unang directing competition kung saan umasa siyang manalo para kay Hope na kasalukuyan ay dumidiskarte muli para makapasok ng kolehiyo.

Alamin kung ano-ano ang pagsubok na kakaharapin ng grupo lalo pa at magsisimula na manggulo si Lone Wolf.

Mapapanood ang ‘Zoomers’ mula Lunes hanggang Biyernes, 10:15pm sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, at TV5. Napapanood din worldwide ang buong episodes nito sa YouTube channel ng ABS-CBN.

Bongga! (Dondon Sermino)