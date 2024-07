Ghost markado

NAGSAAD ng paglahok ang connection ng kabayong si Ghost sa 2024 Philracom 3rd Leg Triple Crown Stakes Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa Hulyo 21.

Walang magaganap na Triple Crown sweep ngayong taon dahil si Ghost ang nagwagi sa first leg habang si Bea Bell ang nanalo sa second.

Pero si Ghost lang ang may tsansang makadalawa dahil hindi kasali si Bea Bell sa third leg.

Maliban kay Ghost, ang ibang inaasahang lalahok din sa event na nakalaan ang P2.5M guaranteed prize na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta ay sina Added Haha, Amazing, Batang Manda, High Dollar, Primavera, Still Somehow at Worshipful Master.

Sasakyan ni reigning Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee John Alvin Guce si Ghost, puntirya nilang masungkit ang premyong P1.5M sa event na may distansiyang 2,000 metro.

Hahamigin ng owner ng second placer ang P562,500 habang P312,500 at P125,000 ang third at fourth, ayon sa pagkakasunod.

Kukubra rin ang breeder ng mananalong kabayo ng P125,000 habang P75,000 at P50,000 ang second at third.

Ang nasabing karera ay suportado ng Philippine Racing Commission. (Elech Dawa)