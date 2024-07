INILABAS na ng Department of Trade and Industry (DTI) ang price guide para sa mga consumer na bibili ng mga school supply para sa simula ng school year 2024-2025 sa Hulyo 29.

Suporta umano ito ng DTI sa programang Balik Eskwela ng Department of Education (DepEd).

Partikular sa binigyan ng price guide ang mga notebook, pad paper, lapis, ballpen, crayola, pambura, sharpener at ruler.

May kabuuang 173 stock keeping unit (SKU) na mga school supply ang naisumite ngayong taon at nadagdagan ito ng 56 na SKU kumpara noong nakaraang taon.

Nasa 68% sa 117 na SKU ang walang paggalaw sa presyo habang walong porsiyento ang bumaba naman ang presyo.

Pinaalalahanan ng DTI ang mga mamimili na suriin ang label ng mga gamit sa paaralan na anila ay dapat na may pangalan, address ng manufacturer o importer at may nakalagay kung ilan ang bilang ng mga pahina ng notebook at pad paper.

Hinikayat din ni DTI Secretary Fred Pascual ang publiko na bumili ng mga school supply sa mga kompanyang sumusunod sa labeling requirement ng kagawaran

Samantala, ipapaskil sa website ng DTI ang price guide sa mga schoolsupply. (Betchai Julian)