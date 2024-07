Nanawagan si Civil Service Commission (CSC) Chairperson Karlo Nograles sa mga interesadong makapagtrabaho sa gobyerno na bisitahin ang kanilang job portal, na matatagpuan sa csc.gov.ph/career.

Binigyang-diin ni Chairperson Nograles ang kahalagahan ang CSC Job Portal na ito sa pagbibigay sa aspiring government employees ng mga detalyadong impormasyon at easy access sa maraming job openings sa bahagi ng pampublikong sektor.

“Patuloy ang pagdami ng mga oportunidad sa trabaho sa gobyerno dahil laging may pangangailangan para sa mga mahuhusay at tapat na kawani na magbibigay ng dekalidad na serbisyo publiko. Ang CSC Job Portal ay isang madaling paraan upang makita ang mga bakanteng posisyon sa iba’t ibang ahensya ng pamahalaan sa lahat ng rehiyon ng Pilipinas,” sabi pa ni Chairperson Nograles.

Sa pamamagitan na rin ng CSC Resolution No. 2000221, na inilabas noong 4 February 2020, ang CSC ay nagpatupad ng isang unified platform para sa paglalathala ng mga bakanteng posisyon sa gobyerno, sa pamamagitan ng official website nito.

Ang national government agencies, local government units, at state universities and colleges (SUCs) ay inaatasang magsumite ng kanilang listahan ng authorized first, second, at third level vacant positions, kapwa sa pamamagitan ng electronic at printed formats sa kaukulang CSC Field Office (FO). Ang electronic copy ay ipinapasa sa CSC Regional Office para sa publication sa CSC website, habang ang printed copy ay ilalagay sa bulletin board ng CSC FO.

Ang mga aplikante ay maaaring gamitin ang filter ng job portal para madaling ma-access ang position title, agency name, at region sa pag-search ng available positions.

Bukod sa position title at place of assignment, nakalagay din sa job postings ang salary o job grade; qualification standards na kailangang matugunan ng aplikante tulad ng eligibility, education, training, work experience, at competency; ang mga dokumentong kailangang isumite at instructions kung paanong mag-apply.

Samantala, ipinaalalahanan naman ni Chairperson Nograles ang mga jobseeker na ang lahat ng job applications o mga tanong ay dapat direktang ipaabot sa concerned agency.

Pinayuhan din niya ang mga aplikante na masusing tignan ang qualification standards at competencies requirement sa bawat posisyon na kanilang nais aplayan, dahil hindi garantiya ang pagkakaroon lamang ng eligibility para makakuha ng permanent appointment.

“The government is not only the biggest employer nationally or locally, it also provides the opportunity for Filipinos to attain security of tenure. We encourage qualified Filipinos, including our fresh graduates, job shifters, and civil service eligibles to join the civil service and contribute to our nation’s development,” dagdag pa ni Chairperson Nograles.