Christian Gian Karlo Arca pipiga ng utak sa Eastern Asia Chess

NAKATAKDANG tumulak ng piyesa si Christian Gian Karlo Arca sa Eastern Asia Juniors and Girls Chess Championships 2024 na magsisimula Biyernes sa Karawaci-Tangerang, Indonesia.

Pangungunahan ni 15-year-old Arca ang five-strong Philippine delegation na sasabak sa naturang six-day tournament.

Maliban sa korona, pakay rin ni Arca na masungkit ang third at last norm para makuha ang International Master title, madadale niya ito sakaling maganda ang ipakita niyang performance sa nine-round Swiss System tournament na puwede rin makakuha ng Grandmaster at Woman GM norms at outright IM at WIM titles kung magkakampeon.

Tumungo na si Arca sa Indonesia nitong Miyerkoles kasama sina John Jerish Velarde, Andrei Dolorosa, Mhage Gherriahlou Sebastian at Francesca Largo at National Chess Federation of the Philippines chief executive officer GM Jayson Gonzales.

“We’re hoping to make the country proud in Indonesia,” saad ni Gonzales na siya ring coach ng national women’s team.

Nakasikwat na si 2024 PSA Tony Siddayao awardee Arca ng dalawang IM norm sa isang GM tournament sa Quang Ninh, Vietnam nakaraang Mayo.

Sisikapin ng Panabo, Davao del Norte native na maduplika ang tagumpay ni GM candidate Daniel Quizon na nasikwat ang standard at rapid events nakaraang taon sa Sabah, Malaysia. (Elech Dawa)