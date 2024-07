Nag-walkout sa hearing ng Senate Committee on Account si Sen. Nancy Binay matapos itong makipagsagutan kay Sen. Alan Peter Cayetano tungkol sa isyu ng New Senate Building (NSB) sa Taguig City.

Halos patapos na ang hearing ng komiteng pinamumunuan ni Cayetano nang dumating si Binay at tanungin ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways (DPWH) tungkol sa costing ng NSB. Doon pa lang, nagkasagutan na ang dalawa.

Sabi ni Cayetano, sinisiraan ni Binay si Senate President Francis “Chiz” Escudero at siya (Cayetano) sa mga press conference at media interview na mali raw ang pinagbabasehan ng dalawa tungkol sa P23 bilyong gagastusin sa pagpapatayo ng NSB.

Ani Cayetano, nanggaling sa staff ni Binay ang dokumentong pinagbasehan ni Escudero sa P23 bilyong costing at hindi nila ito inimbento. Inabot din daw ng 15 buwan sa kamay ni Binay ang mga dokumento sa pag-aanalisa ng costing.

Inungkat pa ni Cayetano ang sinabi ni Binay na pinupulitika umano siya dahil sa nakaraang isyu sa kanyang amang si Vice President Jejomar Binay at ang isyu ng Makati City at Taguig City.

“Ang problema sa iyo you keep going around saying ‘gusto kong makausap si Alan, gusto kong makausap si Chiz’. Nagkita pa tayo sa party, may cellphone hindi mo naman kami kinakausap tapos manggugulo ka ngayon sa hearing¬,” giit ni Cayetano.

“Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites,” patutsada pa ni Cayetano kay Binay.

Inabot ng higit 20 minuto ang pagtatalo ng dalawa hanggang sa muling magtanong si Binay kay DPWH Undersecretary Emil Sadain.

“Yes or no lang. Nag-exist ba sa documents n’yo ‘yung amount ng P23 billion?” tanong ni Binay na sinagot naman ni Sadain na, “There is none Mr. Chairman.”

“Thank you Usec. Sadain. There is none because 21 is not 23. Thank you, Mr. Chairman, there’s no such thing as P23 billion sa DPWH,” wika ni Binay sabay tayo at nag-walkout sa hearing.

Sa pag-walkout ni Binay, agad nagsalita si Cayetano na “nabuang ka na Day tapusin natin nang maayos ito. Senado ito ng Pilipinas hindi ito palengke.”

“Ayaw niyang sagutin bakit P600 million ang landscaping. Bakit P875 million ang security systems? Bakit P766 million ‘yung IT system? Bakit P577…” ani Cayetano. (Dindo Matining)